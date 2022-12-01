İşçilerden ‘asgari ücret’ eylemi
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Nakliyat İş Sendikası, asgari ücretin net 14 bin 800 lira olması talebiyle İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı.
2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları bugün fiilen başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışma takvimini ve diğer ayrıntıları değerlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol’un bugün bir araya gelmesi bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı ise önümüzdeki günlerde yapılacak. Milyonlarca işçinin gözü bu komisyon toplantıları sonucunda çıkacak kararda.
MÜDÜRLÜK ÖNÜNDE ‘ASGARİ ÜCRET’ EYLEMİ
DİSK’e bağlı Nakliyat İş Sendikası’nın çağrısıyla bir araya gelen işçiler, Beyoğlu’ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.
Eylemde işçiler, “Asgari ücret sefalet ücreti olmasın 14 bin 800 lira net olsun” yazılı pankart açtı. Eyleme direnişleri kazanımla sonuçlanan Uzel Makine işçileri ve direnişleri devam eden Neo Trend Tekstil işçileri katıldı.
'İNSANCA YAŞANACAK ÜCRET' ÇAĞRISI
Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, yaptığı basın açıklamasında, asgari ücretin işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını sağlayacak bir düzeye çekilmesi için çağrıda bulundu. Asgari ücreti, sefalet ücret olarak nitelendiren Küçükosmanoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmelerini ise orta oyun olarak değerlendirdi.
Küçükosmanoğlu, komisyon toplantıları sonucunda çıkacak kararda işverenlerin çıkarlarının korunacağını, işçilerin ‘sefalet ücret’e mahkûm edilerek daha da yoksullaşacağını belirtti.
Küçükosmanoğlu, açıklamasının devamında, "14 bin 800 lira talebimiz 6 ay sonra yeniden güncellenmelidir" dedi.
Basın açıklaması sırasında işçiler, “Sefalet ücreti istemiyoruz”, “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganları attı.
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