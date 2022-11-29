Iğdır’da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

29 Kasım 2022 Salı, 09:39

Iğdır’da dün su deposu için yapılan ve Iğdır Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan depoda beton dökme sırasında göçük meydana geldi.

Göçükte Recep Koçer ayağından yaralanarak kurtulurken, Tayfun Koç isimli işçi göçük altında kaldı. Yaklaşık 10 saat süren çalışma sonucu Tayfun Koç'un cesedi göçük altından çıkarılarak Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tayfun Koç’un ailesi ve akrabaları cenazeyi almak için Iğdır’a geldi. Otopsi sonrası cenaze ailesine teslim edilecek.

Olayda yaşamını yitiren Tayfun Koç’un evli ve sekiz çocuk babası olduğu öğrenildi.



