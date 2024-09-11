Çatıya yıldırım isabet etti, yangın çıktı
Bolu'da, yıldırım isabet etmesi nedeniyle çıkan yangında bir apartmanın çatısı zarar gördü.
Kültür Mahallesi Fidan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
Çevredeki yurttaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, alt katlara ve çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
İtfaiyenin geç geldiğini ve yangına müdahalenin yetersiz olduğunu iddia eden apartman ve mahalle sakinleri ile itfaiye personeli arasında arbede yaşandı.
Polis ekipleri, tarafları yatıştırmak için uzun süre çaba sarf etti.
Yıldırım düştüğü sırada söz konusu binada oldukları öğrenilen 3 kadın, kendilerini iyi hissetmediklerini söylemeleri üzerine ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
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