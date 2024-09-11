Çatıya yıldırım isabet etti, yangın çıktı

Bolu'da, yıldırım isabet etmesi nedeniyle çıkan yangında bir apartmanın çatısı zarar gördü.

Çatıya yıldırım isabet etti, yangın çıktı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 21:43

Kültür Mahallesi Fidan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Çevredeki yurttaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, alt katlara ve çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

İtfaiyenin geç geldiğini ve yangına müdahalenin yetersiz olduğunu iddia eden apartman ve mahalle sakinleri ile itfaiye personeli arasında arbede yaşandı.

Polis ekipleri, tarafları yatıştırmak için uzun süre çaba sarf etti.

Yıldırım düştüğü sırada söz konusu binada oldukları öğrenilen 3 kadın, kendilerini iyi hissetmediklerini söylemeleri üzerine ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.


Etiketler: #Yangın #bolu #Bolu Belediyesi

İlgili Haberler

Çanakkale'de yangından zarar gören üreticilere arpa ve yem desteği

Çanakkale'de yangından zarar gören üreticilere arpa ve yem desteği
Büfede çıkan yangın imalathaneye sıçradı: 1 yaralı!

Büfede çıkan yangın imalathaneye sıçradı: 1 yaralı!
Ümraniye’de korkutan yangın: Kullanılamaz hale geldi!

Ümraniye’de korkutan yangın: Kullanılamaz hale geldi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler