Ümraniye’de korkutan yangın: Kullanılamaz hale geldi!
Ümraniye'de 11 katlı binanın 10'uncu katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken daire kullanılmaz hale geldi.
Yangın saat 16.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Kuyulu sokakta 11 katlı binanın 10'uncu katında çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken alevler dairenin tamamını sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla çıkarken, dairedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla 1 saatte söndürüldü. Alev alev yanan dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken daire kullanılmaz hale geldi.
"KÜÇÜK BİR PATLAMA OLDU"
Mahalle sakini Mustafa Yıldız, “Çıkış nedeni henüz belli değil. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor. Binada yaşayan çocuklu birkaç aile dışarı çıktı. Herhangi bir yaralanma yok" diye konuştu.
Taha Sultan ise "Bizim tanıdığımızın evi, yangın çıktıktan sonra hemen itfaiye ekipleri gelip müdahale etti. Daire kimse yok. Küçük bir patlama oldu. Cam kırıkları yere düşünce çok ses oldu. Dairede kimse olmadığı için yaralı yok. Bizde 'Cana geleceğine mala gelsin' dedik" ifadelerini kullandı.
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