Yayınlanma: 16.04.2025 - 21:10

Güncelleme: 16.04.2025 - 21:10

Yeni Harry Potter dizisinde Hagrid karakterine hayat verecek olan Nick Frost'un yaşamı merak ediliyor. Peki, Nick Frost kimdir? Nick Frost nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

NICK FROST KİMDİR?

Nicholas John "Nick" Frost 28 Mart 1972 tarihinde İngiltere'de doğdu.

Zombilerin Şafağı (2004), Sıkı Aynasızlar (2007) ve Dünyanın Sonu (2013) fimlerindeki rolüyle ve televizyon komedisi Spaced (1999-2001) adlı dizideki rolüyle tanınan oyuncu 2011 yılında Paul filminde arkadaşı Simon Pegg ile filmin senaristliğini üstlendi ve oynadı.

NICK FROST HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2004 - Shaun of the Dead - Ed

2005 - Kinky Boots - Don

2006 - Penelope - Max Campion

2007 - Dehşet Gezegeni - Bebek yiyen

2007 - Sıkı Aynasızlar - PC Danny Butterman

2008 - Wild Child - Mr. Christopher

2009 - Rock'n Roll Teknesi - Dave

2011 - Paul - Clive Gollings

2011 - Uzaylıların Şafağı - Ron

2011 - Tenten'in Maceraları - Thomson (ses)

2012 - Pamuk Prenses ve Avcı - Nion

2012 - Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor - Flynn (ses)

2013 - Dünyanın Sonu - Andy Knightley

2014 - Cuban Fury - Bruce Garrett

2014 - Kutu Cüceleri:Yaratıklar Aramızda - Mr. Trout (ses)

2015 - Unfinished Business - Bill Whilmsley

2015 - Syrenia - Dr. Welles

2016 - The Huntsman: Winter's War - Nion

2016 - Asteriks: Roma Sitesi - Oburiks (ses)

2017 - Monster Family - Frank Wishbone (ses)

2018 - Tomb Raider - Alan

2018 - The Festival - Dövmeci Ricky

2018 - Slaughterhouse Rulez - Woody

2019 - Fighting with My Family - Ricky Knight

2019 - Süper Köpek ve Turbo Kedi - Buddy (ses)

2019 - Horrible Histories: The Movie – Rotten Romans - Arghus

2021 - Scooby-Doo! The Sword and the Scoob! - Merlin

2025 - How to Train Your Dragon

NICK FROST HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1998 - Big Train - İnşaat İşçisi / Mühendis

1999-2001 - Spaced - Mike Watt

2000-2004 - Black Books - Güvenlikçi / Paul (ses)

2001 - Acorn Antiques - Silahlı soyguncu

2002 - Danger! 50,000 Volts! - Ev sahibi

2003 - Danger! Incoming Attack! - Ev sahibi

2005 - Twisted Tales - Keith

2005 - Look Around You - Mağara adamı / Hot Jon

2005 - Spider-Plant Man - Bilim Adamı

2005-2008 - Supernanny - Anlatıcı

2005-2007 - Man Stroke Woman

2006 - Green Wing - Bir adam

2006-2007 - Hyperdrive - Komutan Henderson

2010 - Money - John Self

2014 - Mr. Sloane - Jeremy Sloane

2014 - Mr. Drew's School for Boys - Anlatıcı

2014 - Sober Companion - - Pilot

2014 - Phineas and Ferb - Ed (ses)

2014 - Doctor Who - Noel Baba

2016 - Galavant - Andre

2017–2019 - Into the Badlands - Bajie

2017–günümüz - Sick Note - Dr. Ian Glennis

2018–2019 - 3Below - Stuart (voice)

2020 - Truth Seekers - Gus

2021 - Why Women Kill - Bertram

2021 - The Nevers - Declan Orrun