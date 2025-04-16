Nick Frost kimdir? Nick Frost nereli, kaç yaşında?
Nick Frost'un yaşamı merak ediliyor. Peki, Nick Frost kimdir? Nick Frost nereli, kaç yaşında?
Yeni Harry Potter dizisinde Hagrid karakterine hayat verecek olan Nick Frost'un yaşamı merak ediliyor. Peki, Nick Frost kimdir? Nick Frost nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...
NICK FROST KİMDİR?
Nicholas John "Nick" Frost 28 Mart 1972 tarihinde İngiltere'de doğdu.
Zombilerin Şafağı (2004), Sıkı Aynasızlar (2007) ve Dünyanın Sonu (2013) fimlerindeki rolüyle ve televizyon komedisi Spaced (1999-2001) adlı dizideki rolüyle tanınan oyuncu 2011 yılında Paul filminde arkadaşı Simon Pegg ile filmin senaristliğini üstlendi ve oynadı.
NICK FROST HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2004 - Shaun of the Dead - Ed
2005 - Kinky Boots - Don
2006 - Penelope - Max Campion
2007 - Dehşet Gezegeni - Bebek yiyen
2007 - Sıkı Aynasızlar - PC Danny Butterman
2008 - Wild Child - Mr. Christopher
2009 - Rock'n Roll Teknesi - Dave
2011 - Paul - Clive Gollings
2011 - Uzaylıların Şafağı - Ron
2011 - Tenten'in Maceraları - Thomson (ses)
2012 - Pamuk Prenses ve Avcı - Nion
2012 - Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor - Flynn (ses)
2013 - Dünyanın Sonu - Andy Knightley
2014 - Cuban Fury - Bruce Garrett
2014 - Kutu Cüceleri:Yaratıklar Aramızda - Mr. Trout (ses)
2015 - Unfinished Business - Bill Whilmsley
2015 - Syrenia - Dr. Welles
2016 - The Huntsman: Winter's War - Nion
2016 - Asteriks: Roma Sitesi - Oburiks (ses)
2017 - Monster Family - Frank Wishbone (ses)
2018 - Tomb Raider - Alan
2018 - The Festival - Dövmeci Ricky
2018 - Slaughterhouse Rulez - Woody
2019 - Fighting with My Family - Ricky Knight
2019 - Süper Köpek ve Turbo Kedi - Buddy (ses)
2019 - Horrible Histories: The Movie – Rotten Romans - Arghus
2021 - Scooby-Doo! The Sword and the Scoob! - Merlin
2025 - How to Train Your Dragon
NICK FROST HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1998 - Big Train - İnşaat İşçisi / Mühendis
1999-2001 - Spaced - Mike Watt
2000-2004 - Black Books - Güvenlikçi / Paul (ses)
2001 - Acorn Antiques - Silahlı soyguncu
2002 - Danger! 50,000 Volts! - Ev sahibi
2003 - Danger! Incoming Attack! - Ev sahibi
2005 - Twisted Tales - Keith
2005 - Look Around You - Mağara adamı / Hot Jon
2005 - Spider-Plant Man - Bilim Adamı
2005-2008 - Supernanny - Anlatıcı
2005-2007 - Man Stroke Woman
2006 - Green Wing - Bir adam
2006-2007 - Hyperdrive - Komutan Henderson
2010 - Money - John Self
2014 - Mr. Sloane - Jeremy Sloane
2014 - Mr. Drew's School for Boys - Anlatıcı
2014 - Sober Companion - - Pilot
2014 - Phineas and Ferb - Ed (ses)
2014 - Doctor Who - Noel Baba
2016 - Galavant - Andre
2017–2019 - Into the Badlands - Bajie
2017–günümüz - Sick Note - Dr. Ian Glennis
2018–2019 - 3Below - Stuart (voice)
2020 - Truth Seekers - Gus
2021 - Why Women Kill - Bertram
2021 - The Nevers - Declan Orrun
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