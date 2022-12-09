Antalya'da kayıp kişinin cesedi barajda bulundu
Antalya'da 2 gündür kayıp olarak şahsın cansız bedeni barajda bulundu.
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Kargalık Mahallesi'nde ikamet eden ve mantarcılıkla uğraşan H.S.'nin, dün öğlen saatlerinde evinden çıkıp geri dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunuldu.
Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, H.S.'nin son olarak dün akşam saatlerinde Korkuteli Sulama Barajı yakınlarında cep telefonunda durum paylaşımı yaptığını belirledi.
Bölgede yoğunlaşan ekipler, aranan kişinin eşyalarını su kıyısında buldu. Bunun üzerine baraj gölüne giren sualtı arama kurtarma ekiplerinin 1 saat süren aramasında H.S'nin cesedine ulaşıldı.
H.S'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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