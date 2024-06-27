Çavuşoğlu: Kadın özgürleşmezse ülke özgürleşmez

Yayınlanma: 27.06.2024 - 09:06

Güncelleme: 27.06.2024 - 09:06

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz spor kurslarında yoga eğitimi alan kadınlar ile Dünya Yoga Günü etkinliğinde bir araya geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Albayrak Spor Oyunları Kompleksi’nde düzenlenen programa Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun yanı sıra, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, eğitmenler ve 250 dolayında yoga eğitimi alan kadın katıldı. Kadınlarla bir süre sohbet eden Başkan Çavuşoğlu kolaylıklar diledi. Kadınların çok güzel bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden Başkan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada toplumsal duyarlılığın arttığı bir Denizli hayali için çalışacaklarını, bu anlamda ‘ben’ değil ‘biz’ anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

“KADINLAR MUTLU OLMAZSA YÜZÜMÜZ GÜLMEZ”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak, özgür bir ülkenin temellerini kadınlarla birlikte attığını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Bugün kadınlarımızın özgürleştiği, hiç kimseden izin almadan, kimseye hesap vermek zorunda kalmadan, kendisi olabildiği, yüreğinizde sevgi ve sadece insan olmasının en büyük sebebi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet sayesindedir. Bu konuda en çok borçlu olduğumuz Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyet’in de sonsuza kadar yaşatılması için üzerimize düşen görevi yapacağımıza emin olabilirsiniz. İstiyoruz ki her zamankinden daha çok sesiniz çıksın. Kadın özgürleşmezse ülke özgürleşmez, kadın özgürleşmezse evlerimiz özgürleşmez, kadınlar mutlu olmazsa yüzümüz gülmez” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Dünya Yoga Günü etkinliğine katılan kursiyerler arasında yapılan çekilişi ile 5 kişiye bisiklet hediye edildi.