Çavuşoğlu'ndan Duhok saldırısına ilişkin, 'Türkiye'ye yönelik suçlamaları reddediyoruz'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ta meydana gelen patlama hakkında açıklama yaptı.
TRT Haber'de konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın Duhok kentinde dün meydana gelen patlamaya dair açıklamalarda bulundu.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "(Irak'ta meydana gelen patlama) Dün bu üzücü haberi aldıktan sonra bir açıklama yaptık. Bir kere daha vefat eden 9 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara şifa diliyoruz. İhtiyaç duyulursa yaralıları Türkiye'ye getirebileceğimizi de söyledik. Bu saldırı ile ilgili Türkiye'yi suçlayıcı, karalayıcı haberler de çıktı. Yaptığımız açıklamada bunu net bir şekilde yalanladık daha doğrusu, Tükiye'nin hiç bir zaman sivillere yönelik karşı bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde biz terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Dün bu haberler gelir elmez tabi ilgili kurumlarımızla istişareler yaptık.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden aldığımız bilgiye göre herhangi sivillere yönelik bir saldırımız olmamıştır. Bizim hedefimiz Suriye'de terör örgütleri olmuştur. Irak'ta da bugüne kadar hep terör örgütlerine yönelik olmuştur. Terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini düşündüğümüz bu hain saldırı neticesinde Irak makamlarıyla iş birliği yapabileceğimizi de açıkladık. Bir kez daha buradan vurgulamak istiyoruz. Bu sis perdesi aralanmadan Türkiye'ye yönelik suçlamaları reddediyoruz. Türkiye'ye yönelik gerek yetkili gerek yetkisiz yapılan açıklamaları da reddediyoruz."
YUNANİSTAN ŞARTI BİZİ BAĞLAMAZ
Bakan Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist yerleşkelerine yönelik gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlar hakkında "(Suriye'de) Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız da" dedi.
Çavuşoğlu ayrıca, ABD'nin F-16 savaş uçağı satışında olası Yunanistan şartına ilişkin, "Bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme evet dememiz mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.
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