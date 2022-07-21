Savcı uyuşturucu baronu çıktı: Polisleri kurye olarak kullanmış

21 Temmuz 2022 Perşembe, 09:13

Konya merkezli 4 ilde geçen hafta yapılan uyuşturu operasyonundan savcı ve polisler çıktı.

Sabah gazetesinden İlker Turak'ın haberine göre Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine kent girişinde kuryenin bulunduğu aracı durdurdu.

Şüpheli F.K'nin Whatsapp mesajlaşma uygulamasını inceleyen polisler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın F.K'ye uyuşturucu sevkiyatı ile ilgili talimatlar verdiğini tespit etti.

Konya Emniyet Müdürlüğü ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ele geçirilen dijital materyaller sonrasında soruşturmayı derinleştirdi.

8 AY SONUNDA TESPİT EDİLDİ

8 ay süren çalışmalar sonrasında savcı Yarbaş'ın, Antalya'da lise arkadaşından emanet bir araç aldığı ve bu aracı uyuşturucu sevkiyatında kullandığı da tespit edildi.

Yarbaş'ın uyuşturucu sevkiyatı öncesinde örgüt üyelerine talimat verdiği, uyuşturucu sevkiyatını yapacak olan kurye ile buluştuğu, teslimatın nasıl olacağı konusunda kuryeye talimat verdiği belirlendi.

Örgüt liderinin Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş olduğu, örgüt lider yardımcısı Cahit Kutluk ile Semiyan Kutluk olduğu, Narkotik Şubede çalışan polis memurları M.B.Y. ile polis F.K'nin ise uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlendi.

Konya merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. 14 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş ise Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından açığa alındı. Osman Yarbaş'ın soruşturması için HSK tarafından müfettiş görevlendirildi.