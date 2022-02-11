Çay 2 lira, fatura 2 bin lira

11 Şubat 2022 Cuma, 06:30

Yılbaşında yapılan zamların ardından gelen son elektrik faturaları pandemiden ağır yaralı çıkan ve aylarca kepenkleri kapalı kalan kahveci esnafının kâbusu olmuş durumda. 2 liraya çay satan ve 2-3 bin liralık faturalarla boğuşan pek çok işletmeci yaşadıkları sıkıntılardan ötürü enerji firmalarına ve hükümete tepki gösterdi.

İzmir Kahveciler Esnafı Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı: Pandemiden ötürü bir yara almıştık, şimdi bu zamlar kazancımızı iyice düşürdü. Kaldı ki biz sadece elektrik zamları ile değil, tüp fiyatları, çay, şeker gibi malzemelere gelen zamlarla da uğraşıyoruz. Kahveciler iflasın eşiğinde. Devletin acilen bu konuda bir önlem alması gerekiyor. Zamlar bir an önce geri alınmalı, KDV kaldırılmalı. Ya da işletmelere belli bir kilovat sınırı getirilmeli. Biz elimizdeki tarifeye zam yapmadık. Yoksa kahvelere gelecek müşteri bulamayız.

Kahvehane esnafı Rasim Ateş: Geçen ay elektriğe 745 lira para verirken, bu ay fatura 2 bin lirayı buldu. Ama sattığımız çayın fiyatı halen 2 lira. Faturalar iki, hatta üç kat arttı. Ama benim gelirim üç kat artmadı. Aksine gelen müşteri sayısı azalıyor. Birçok müşterim çayını bile evden termosla getirmeye başladı. Masalarımız boş kalıyor, kimse gelip eskisi gibi çay içmiyor. İşyerinde sobaları açmıyoruz. Kullandığımız salonu kapattık, mülk sahibi orayı ayrıca kiraya verecek. Gelirimiz giderimizi karşılamıyor.

Kafeterya sahibi Mehmet Akar: İşyerimde üç tane buzdolabı ve kahve makinesi çalıştırıyorum. Ancak 4 bin 290 lira elektrik faturası geldi. Elektriğimizi kesecekler, işim duracak diye tedirginim. Artık elektrik faturaları kiralar ile yarışıyor. Biz fiyatlarımızı değiştirmedik, zam yapamıyoruz. Malzeme fiyatları bizi çok yoruyor. Hemen hemen her şeyin fiyatı yüzde yüz oranında arttı. Eskiden sosyalleşme için bir ihtiyaç olan kahve, lükse dönmüş durumda. Faturalar böyle devam ederse ya devretmek ya da işyerimizi kapatmak zorunda kalacağız.