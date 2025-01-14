Çay bahçesinde birbirlerine girdiler... Yaralılar var!

Mardin'de çay bahçesinde iki grup arasında çıkan yumruklu ve tekmeli kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çay bahçesinde birbirlerine girdiler... Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 14:06

Kızıltepe ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan çay bahçesinde iki grup arasında başlayan tartışma, yumruklu tekmeli kavgaya dönüştü.

Çay bahçesindeki sandalyelerin de kullanıldığı kavgada, 8 kişi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.


Etiketler: #çay bahçesi #iki grup #kavga #mardin

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