Çay bahçesinde birbirlerine girdiler... Yaralılar var!
Mardin'de çay bahçesinde iki grup arasında çıkan yumruklu ve tekmeli kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kızıltepe ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan çay bahçesinde iki grup arasında başlayan tartışma, yumruklu tekmeli kavgaya dönüştü.
Çay bahçesindeki sandalyelerin de kullanıldığı kavgada, 8 kişi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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