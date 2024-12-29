İzmir’de iki grup arasında bıçaklı kavga: Çok sayıda yaralı var!

İzmir’in Bornova ilçesinde, alkollü oldukları ileri sürülen iki grup arasında parkta çıkan kavgada 7 kişi bıçakla yaralandı.

İzmir’de iki grup arasında bıçaklı kavga: Çok sayıda yaralı var!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 29.12.2024 - 08:41

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Yeşilçam Mahallesi’nde meydana geldi.

7 KİŞİ YARALANDI

Alkollü oldukları ileri sürülen iki grup arasında parkta tartışma meydana geldi. Olayın büyümesi üzerine taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada, 7 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslara alınarak Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Y.B., V.A., Ş.B., S.A., V.Y., ve S.A., buradaki tedavilerinin ardından taburcu olurken, bir diğer yaralı O.A., ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

4 GÖZALTI

Olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı ve başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


Etiketler: #İzmir #bıçaklı kavga

İlgili Haberler

Adıyaman’da taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var!

Adıyaman’da taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var!
Adıyaman'da ortalık karıştı! Taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adıyaman'da ortalık karıştı! Taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kudüs'te 'bıçaklı saldırı' girişimi: Saldırgan yaralandı

Kudüs'te 'bıçaklı saldırı' girişimi: Saldırgan yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler