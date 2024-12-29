İzmir’de iki grup arasında bıçaklı kavga: Çok sayıda yaralı var!
İzmir’in Bornova ilçesinde, alkollü oldukları ileri sürülen iki grup arasında parkta çıkan kavgada 7 kişi bıçakla yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Yeşilçam Mahallesi’nde meydana geldi.
7 KİŞİ YARALANDI
Alkollü oldukları ileri sürülen iki grup arasında parkta tartışma meydana geldi. Olayın büyümesi üzerine taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada, 7 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslara alınarak Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Y.B., V.A., Ş.B., S.A., V.Y., ve S.A., buradaki tedavilerinin ardından taburcu olurken, bir diğer yaralı O.A., ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
4 GÖZALTI
Olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı ve başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: #İzmir #bıçaklı kavga
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