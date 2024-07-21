Çay ocağı önünde öldürüldü!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde arkadaşları ile çay ocağının önünde oturan Ahmet Çokal (26) akli dengesi yerinde olmayan V.Ö.'nün (21) bıçaklı saldırısında yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 11:53
Çay ocağı önünde öldürüldü!
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Olay, gece saatlerinde Kuruçeşme Mahallesi’nde meydana geldi.

Arkadaşları ile çay ocağının önünde oturan Ahmet Çokal, yanına gelen V.Ö'nün bıçaklı saldırısına uğradı.

Sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan Çokal, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

V.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. V.Ö.'nün akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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