Çay ocağında başından vurulmuş halde bulundu

Düzce’de bir kişi işlettiği çay ocağında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Hastanede hayatını kaybeden şahsın, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Çay ocağında başından vurulmuş halde bulundu
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İHA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 14:21

Olay, öğle saatlerinde Gaziantep Caddesi’ndeki bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmeci O.A., dükkanın içinde silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Yurttaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan O.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken, O.A.’nın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Düzce

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