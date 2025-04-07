David Beckham ve Victoria Beckham'ın eski koruması ölü bulundu

Yayınlanma: 07.04.2025 - 12:42

Güncelleme: 07.04.2025 - 12:45

David Beckham ve Victoria Beckham’ın eski koruması olan Craig Ainsworth, ölü olarak bulundu. The Sun’ın haberine göre, eski Kraliyet Deniz Piyadesi olan Ainsworth’ün annesi, sosyal medya üzerinden oğlunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ainsworth’ün annesi Sally, önce oğlunun kaybolduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Daha önce Afganistan’da görev yapan oğlu, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) nedeniyle zor bir dönem geçirmişti. Sally, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, oğlunun asker üniformalı bir fotoğrafını paylaşarak, "Huzur içinde yat Craig" notunu düştü.

VEDA MESAJI PAYLAŞTI

Ainsworth’ün tam olarak nerede bulunduğu ve nasıl öldüğü henüz açıklanmadı. 40 yaşında olduğu bilinen Craig, 2013 ile 2015 yılları arasında Londra'daki Holland Park'ta Beckham çifti için çalıştı. Ölümünden sadece birkaç gün önce, eski koruma, Facebook’ta veda mesajı paylaşmıştı. Gönderisinde, şu ifadeler yer aldı:

"Elveda güzel insanlar. Yaşamak dünyadaki en nadir şeydir. Çoğu insan var olur, hepsi bu. Çoğunuz için bu bir şok etkisi yaratacak, ancak pandemi, inşa ettiğim her şeyi mahvettiğinden beri son dört yıldır en büyük acıyı yaşıyorum ve arkadaşlarım ve meslektaşlarım olarak adlandırmaktan gurur duyduğum harika insanları kaybettim."

"ARTIK ÖZGÜRÜM"

Arkadaşlarından, akrabalarından ve "Kraliyet Deniz Piyadesi kardeşlerinden" özür dileyen Ainsworth, "Lütfen kızmayın veya üzülmeyin, artık özgürüm. Sizler beni bunca zaman ayakta tutan ışıktınız, hepinize ne kadar minnettar olduğumu anlatmaya kelimeler yetmez. Saf bir kalple ve iyi niyetlerle yaşadım. Kesinlikle mükemmel bir insan değildim ama kesinlikle hayatımı yaşadım." ifadelerini kullandı. Gönderisinde cenaze töreniyle ilgili de, "Cenaze töreni istemiyorum. Kesinlikle. Vücudumu yakıp küllerini denize atın." şeklinde bir açıklama yaptı.

BECKHAM ÇİFTİYLE ÇALIŞTIĞI YILLAR

Craig Ainsworth, 2013 ile 2015 yılları arasında ünlü çiftin koruması olarak görev yaptı. Ayrıca Johnny Depp, Jennifer Lawrence ve Arnold Schwarzenegger gibi ünlü isimlerle de çalıştı.

Beckham ailesinin Netflix belgeseli yayınlandıktan sonra Ainsworth, çift hakkında, "David büyüleyiciydi. Victoria kendi halindeydi, çocuklarla ya da işte olurdu. İlgi odağı olmalarına rağmen çocukları iyi huylu. Bu düzeyde şöhrete sahip olmak ve aile birliğini sürdürmek için, bir şeyleri doğru yapıyor olmalılar" demişti.

Craig, ayrıca Afganistan’da Kraliyet Deniz Piyadesi olarak görev yapmıştı.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Nedir?

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), genellikle şiddetli bir travma veya korkutucu bir olayın ardından gelişen bir psikolojik rahatsızlık.

TSSB, bir kişinin yaşadığı travmatik deneyimin ardından uzun süreli stres, kaygı ve korku gibi semptomlarla başa çıkmakta zorluk yaşamasına yol açar.

Bu durum, genellikle askerlik, doğal afetler, trafik kazaları veya şiddetli saldırılar gibi olayları yaşayan bireylerde görülebilir.