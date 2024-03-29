Çay ocağında cinayet: Husumetlisini katletti!

Yayınlanma: 29.03.2024 - 17:54

Güncelleme: 29.03.2024 - 17:54

Olay, saat 15.00 sıralarında Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi’ndeki Gölcük Otogarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Ece, çay ocağında oturduğu esnada aralarında husumet bulunan Osman Ç.’nin tabancalı saldırısına uğradı.

Kurşunların isabet ettiği Ece kanlar içinde yere yığıldı. Osman Ç. ise kaçarak uzaklaştı. Çevredeki yurttaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ece, ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Ece hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin çalışması neticesinde Osman Ç., Başikele ilçesinde yakalandı.