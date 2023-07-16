Çay ocağındaki cinayetin dehşet anları ortaya çıktı

Yayınlanma: 16.07.2023 - 10:40

Güncelleme: 16.07.2023 - 10:57

Yüreğir ilçesindeki Yüreğir Otogarı’nda 12 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında; otogarda değnekçi olarak çalışan Göksel Onmaz (56), çay ocağında oturduğu sırada yanına daha önceden tartıştığı Vural Çural G. (31) ile 6 arkadaşı geldi.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce; Vural Çural G.’nin arkadaşları Hayrettin K. (26), Oğuzhan B. (25), Yusuf Z. (21), Onmaz’a tabancalarla ateş açtı. Onmaz, göğüs, boyun ve başına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliler ise otogardan kaçarak, izlerini kaybettirdi. Bu dehşet anlarının güvenlik kamerası ortaya çıktı. Şahısların önce oturup konuştukları daha sonra tartışma çıkınca çapraz ateşe tutup Onmaz’ı vurdukları görüldü.

NE OLMUŞTU?

Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Onmaz’a ateş ettiği öne sürülen 3 şahsın Ceyhan ilçesine kaçtıklarını belirlemiş, kavgaya karışan Vural Çural G., arkadaşları Fırat Ş. (21), Muhammet K. (22) ile Cengiz A.’yı (32) ise Yüreğir Levent Mahallesi’ndeki bir evde saklandıkları adreste yakalamıştı.

7 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.