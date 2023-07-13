Elazığ'da iş cinayeti: Yüksekten düşen mobilya ustası hayatını kaybetti
Elazığ’da bir villada çalışırken dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düşen mobilya ustası hayatını kaybetti.
Elazığ'ın Hilalkent Mahallesi Saklı Bahçe Villaları'nda meydana gelen olayda, villanın iç galeri boşluğunda çalışan mobilya ustası Emrah Baki, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü.
İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Baki, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
4 çocuk babası Emrah Baki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Menzil 'şeyh'i öldü
- Cesedi kamyonette bulunmuştu
- Jesus, Nicolo Zaniolo için kesenin ağzını açtı
- İstanbul'da kan donduran cinayet!
- Akar, Güler ve Terzi itirafı
- Emekliye 'seyyanen zam'ı açıkladı
- CHP'den Levent Gültekin'in iddialarına yanıt
- Otomobil satışları için çarpıcı beklenti
- Konya'da rüşvet operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı!
- O yargıç hakkında skandal karar!