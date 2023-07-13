Elazığ'da iş cinayeti: Yüksekten düşen mobilya ustası hayatını kaybetti

Elazığ’da bir villada çalışırken dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düşen mobilya ustası hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 13.07.2023 - 12:32
Elazığ'da iş cinayeti: Yüksekten düşen mobilya ustası hayatını kaybetti
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Elazığ'ın Hilalkent Mahallesi Saklı Bahçe Villaları'nda meydana gelen olayda, villanın iç galeri boşluğunda çalışan mobilya ustası Emrah Baki, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü.

İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Baki, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 çocuk babası Emrah Baki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.


Elazığ Mobilya İşçi Villa

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