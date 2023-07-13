Son Dakika: Sırp çete lideri 'Vukotiç' cinayetinde yeni gelişme: Yakup Doğan Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberi... Sırp suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin kırmızı bültenle aranırken Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilen şüpheli Yakup D. tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 13.07.2023 - 10:39
Son Dakika: Sırp çete lideri 'Vukotiç' cinayetinde yeni gelişme: Yakup Doğan Türkiye'ye getirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkesinde 'Skaljari' olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşlarından Vukotiç'in Şişli'de motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısında öldürülmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

GÜRCİSTAN'DA YAKALANMIŞTI

Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyelerince gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda motosikleti kullandığı tespit edilen, yurtdışına kaçtıktan sonra hakkında kırmızı bülten çıkarılan Yakup D. 5 Ekim 2022'de Gürcistan'da yakalandı.

Adli makamlarınca tutuklanan şüpheli, 11 Temmuz'da Türkiye'ye iade edilerek Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

TUTUKLANDI

İstanbul'da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Sırp Jovan Vukotiç Gürcistan

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