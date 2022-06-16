Çaya düşen hemşire, 6 gündür aranıyor
Siirt'te Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarında 6'ncı güne girildi.
11 Haziran'da Siirt'in Pervari ilçesinde, çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek Müküs Çayı'nda düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı, gören arkadaşları kurtarmak için suya girdi. Bu sırada arkadaşlarından bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi.
Timurtaş ile 5 arkadaşı çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Olayın ardından Eyyüp Güneş için arama çalışması başlatıldı,
ancak sonuç alınamadı. Güneş'i arama çalışmalarında 6'ncı güne girildi. Suyun
debisinin yüksekliği ile zorlu tabiat şartlarına rağmen, Bitlis ve Van'dan gelen
toplam 135 kişilik ekip, arama çalışmalarını sürdürüyor.
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