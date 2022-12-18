'Çaycı Hüseyin'in acı günü

'Çocuklar Duymasın' dizisinde oynadığı 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle bilinen Alpaslan Özmol'un annesi hayatını kaybetti.

DHA
18 Aralık 2022 Pazar, 23:32
'Çaycı Hüseyin'in acı günü
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Bir zamanlar Çocuklar Duymasın adlı dizide Çaycı Hüseyin karakteri ile tanınan Alpaslan Özmol annesini kaybetti. Acı haberi Özmol'un şimdilerde rol aldığı Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden duyurdu.

Bozdağ yaptığı paylaşımda, "Kuruluş Osman dizimizin oyuncularından Alpaslan Özmol'un kıymetli annesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, Alpaslan Özmol'a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.


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