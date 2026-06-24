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Çayda kaybolan Ömer'in cansız bedenine ulaşıldı

Çayda kaybolan Ömer'in cansız bedenine ulaşıldı

24.06.2026 16:44:00
Güncellenme:
DHA
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Çayda kaybolan Ömer'in cansız bedenine ulaşıldı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 25 gün önce serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak kaybolan Ömer Alptekin'in (25), cansız bedenine ulaşıldı.
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Karaisalı ilçesinde Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Ömer Alptekin, 31 Mayıs'ta saat 09.00 sıralarında serinlemek için Eğlence Çayı'na girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılan Alptekin, suda sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ömer Alptekin'in bulunması için arama çalışması başlattı. Haftalardır sürdürülen arama çalışmalarının 25'inci gününde Alptekin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ömer Alptekin'in cesedi otopsi için morga götürüldü. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

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