Çaykur işçi alımı başvuruları ne zaman? Çaykur işçi alımı başvuru şartları neler?
Rize İŞKUR Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacağı belirtildi. Peki, Çaykur işçi alımı başvuruları ne zaman? Çaykur işçi alımı başvuru şartları neler?
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacak. Pek çok kişi de söz konusu işçi alımına dair ayrıntılara odaklandı. Peki, Çaykur işçi alımı başvuruları ne zaman? Çaykur işçi alımı başvuru şartları neler?
BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?
26 Nisan Cuma günü başlayacak ve 30 Nisan'da sona erecek başvuruların, e-devlet, Alo 170 ve "www.esube.iskur.gov.tr" adresinden yapılabileceği vurgulandı.
BAŞVURULARDA ARANAN ŞARTLAR NELER?
Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğunun altı çizilen açıklamada, noter kurasının ise 14 Mayıs Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.
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