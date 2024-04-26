Yayınlanma: 26.04.2024 - 09:39

Güncelleme: 26.04.2024 - 09:39

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacak. Pek çok kişi de söz konusu işçi alımına dair ayrıntılara odaklandı. Peki, Çaykur işçi alımı başvuruları ne zaman? Çaykur işçi alımı başvuru şartları neler?

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

26 Nisan Cuma günü başlayacak ve 30 Nisan'da sona erecek başvuruların, e-devlet, Alo 170 ve "www.esube.iskur.gov.tr" adresinden yapılabileceği vurgulandı.

BAŞVURULARDA ARANAN ŞARTLAR NELER?

Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğunun altı çizilen açıklamada, noter kurasının ise 14 Mayıs Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.