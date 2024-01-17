ÇEDES gözünü 4-6 yaşa dikti!

Uzmanların laik eğitimi tehlikeye attığı gerekçesiyle uygulanmaması yönünde uyarılarda bulunduğu Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi, çeşitli illerde devam ediyor.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 17.01.2024 - 04:00
ÇEDES gözünü 4-6 yaşa dikti!
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ÇEDES’in son örneğine Samsun’un Canik ilçesinde rastlandı.

Canik İlçe Müftülüğü Diyanet Erkek Gençlik Merkezi’nde “manevi danışmanlar” Kemal Hıdır ve Muhammet Ali Topatan’ın organizatörlüğünde Samsun Üniversitesi Erkek Öğrenci Yurdu’ndaki öğrencilerle ortaokul öğrencileri buluşturuldu.

“Gençlik Buluşması” adı altındaki buluşmada üniversite öğrencileriyle ortaokul öğrencileri birlikte oyun oynadı.

Öte yandan Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Camisi’nde de Canik Yavuz Selim Mahallesi SODAM (Sosyal Dayanışma Merkezi) işbirliğiyle ilçe müftülüğü vaizi Nurhan Öztürk, 4-6 yaş Kuran kursu öğrencileriyle bir araya geldi.


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