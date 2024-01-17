ÇEDES gözünü 4-6 yaşa dikti!
Uzmanların laik eğitimi tehlikeye attığı gerekçesiyle uygulanmaması yönünde uyarılarda bulunduğu Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi, çeşitli illerde devam ediyor.
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ÇEDES’in son örneğine Samsun’un Canik ilçesinde rastlandı.
Canik İlçe Müftülüğü Diyanet Erkek Gençlik Merkezi’nde “manevi danışmanlar” Kemal Hıdır ve Muhammet Ali Topatan’ın organizatörlüğünde Samsun Üniversitesi Erkek Öğrenci Yurdu’ndaki öğrencilerle ortaokul öğrencileri buluşturuldu.
“Gençlik Buluşması” adı altındaki buluşmada üniversite öğrencileriyle ortaokul öğrencileri birlikte oyun oynadı.
Öte yandan Canik ilçesi
Yavuz Selim Mahallesi Camisi’nde
de Canik Yavuz Selim Mahallesi
SODAM (Sosyal Dayanışma
Merkezi) işbirliğiyle ilçe müftülüğü
vaizi Nurhan Öztürk, 4-6 yaş Kuran
kursu öğrencileriyle bir araya
geldi.
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