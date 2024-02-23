'ÇED'in heyelanla ne ilgisi var' diyen Murat Kurum'a uzmanlardan tepki: O imza facia getirdi

Yayınlanma: 23.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 23.02.2024 - 03:00

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum’un İliç’teki maden faciasının ardırdan kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında “Faliyet iznini biz vermiyoruz.. ÇED (çevresel etki değerlendirme) raporuyla, toprak kaymasının ne alakası var?” ifadeleri tepki çekti.

Eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, “Bu kişi, Çevre Bakanlığı yaptı, yazık. Nasıl ÇED raporuyla kaymanın ilgisi yok. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday. İstanbul’u da İliç gibi mi yapmak istiyorlar” dedi.

‘NEYİ KONTROL ETTİNİZ?’

ÇED raporları ile madenin çevreyi nasıl etkilediğine bakıldığına işaret eden Torun, “Bakanın açıklaması kahve sohbeti gibi. Bilimsel yanı yok” diye konuştu.

Madende liç yığının olması gerekenin 3-4 katı yüksekliği ulaştığına dikkat çeken Torun, “Taban eğilimi de 10 derece olması gerekirken burada 50-60 derecelerde. Bir de 135 kez kontrol ettik diyorlar. Neyi kontrol etmişler? 250 metrenin üzerine çıkan koca liç dağını görmemişler mi?” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Çevre izin lisansının Ekim 2023’te yenilendiğine işaret eden Torun, “Çevre lisansı beş yılda bir yenilenir. Bu arada oranın siyanür borusu patladı. Ondan sonra da çevre izin lisansı yenileniyor. Olacak şey değil” değerlendirmesini yaptı.