Murat Kurum'dan İliç 'savunması': 'Toprak kaymasının ne alakası var?'

AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum, Çevre Bakanı olduğu dönemde İliç madeninde Anagold firmasına Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu raporu verilmesiyle ilgili eleştirilere, "Faaliyet iznini biz vermiyoruz. ÇED raporuyla, toprak kaymasının ne alakası var?" yanıtını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 11:14
Murat Kurum'dan İliç 'savunması': 'Toprak kaymasının ne alakası var?'
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AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu Neler Oluyor Hayatta programında açıklamalarda bulundu. 

Anagold firmasına Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu veren AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum, İliç’te yaşanan maden faciasına ilişkin şunları söyledi. 

“İliç'teki kaza sonrasında dönemin çevre bakanı ÇED raporu verdi, bundan oldu diyorlar. Çevre Bakanlığı çevre faaliyetini, çevreye olan etkisi var mı yok mu buna bakar. Her şey kuralına göre olur bozan varsa da gereği yapılır. Bakanlık bu işletmenin sorunu var mı yok mu buna bakar. Faaliyet izni veremez. 135 kez denetlemişiz, ve bu iletmeyi de kapatmışız 3 ay. 2008'den beri ÇED'i var buranın. Birim artırmak istiyorum demiş, sorun olup olmadığının bildirilmesini istemiş. 21 kuruldan görüş aldık ve şu tedbirleri alırsanız çevresel açıdan sorunu yoktur demişiz. İlgili bakanlıktan da faaliyet izni almış. Şimdi oraya siz ÇED verdiğiniz için burası kaydı diyorlar ÇED raporu ile toprak kaymasının ne ilgisi var.

Metrobüsler bozuluyor, otobüsler yanıyor neden görevinizi yapmıyorsunuz diye sormak lazım o zaman. Halkalı'da sel bastı, Başakşehir'de sel oldu. Sen öldürdün mü diyeceğiz, böyle bir şey olabilir mi?”


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