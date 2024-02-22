İşte son İstanbul anketi: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında fark...
Seçime 38 gün kala, İstanbul için yapılan son anketin verileri paylaşıldı. SONAR Araştırma'nın son seçim anketine göre; Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9, Murat Kurum ise yüzde 41.3 oy oranına sahip.
SONAR Araştırma'nın kurucusu Hakan Bayrakçı, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum'un oy oranlarına dair anket sonuçlarını açıkladı.
Bayrakçı'nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre; Kurum'un yüzde 41.3, İmamoğlu'nun yüzde 41.9, DEM Parti'nin yüzde 4.8, İYİ Parti'nin yüzde 4, Yeniden Refah Partisi'nin ise yüzde 2.5 oranında oyu bulunuyor.
"BAŞA BAŞ BİR DURUM VAR"
CNN Türk ekranlarında anket sonuçlarını aktaran Hakan Bayrakçı, sonuçlara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"DEM ve CHP'nin bu seçimdeki stratejisi çok iyi planlanmış. Bundan önceki seçimlerde açıklama yapıyorlardı. Son 2-3 anketi ortalayarak sonuçları söyleyeceğim. 0.6, 0.5'leri yazmayacağım. Bu anketlerde 1.8 kadar bir hata payı oluyor onu belirterek söylüyorum. İmamoğlu son durumda 41.9 gibi. Fark 1'in altında. Bundan eminim. Başa baş bir durum var. Murat Kurum 41.3. Üçüncü olarak ise DEM geliyor.
İYİ Parti de 4 civarı çıkıyor. Yani 4 buçuk olur, 3.9 olur ama bu seviyelerde. Ondan sonra da Yeniden Refah geliyor. Aşağı yukarı 5.5 buçuk civarı da diğer partiler alır. Bu seçimi biri 1 puanla kaybedecek olursa, örneğin İmamoğlu dönüp DEM'in aldığı ve İYİ Parti'nin aldığı puanların hesabını soracak."
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