Çekici ücretini KDK aracılığıyla geri aldı

Sivas'ta bir kişi, trafik tescili yapılmadığı gerekçe gösterilerek bağlanan ancak yaptırımın iptaline ilişkin mahkeme kararına rağmen ödenmeyen çekici ücretini, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) tavsiye kararı ile geri aldı.

DHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 14:30
Çekici ücretini KDK aracılığıyla geri aldı
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Sivas'tan KDK'ya başvuran bir vatandaş, 2022 yılında trafik tescili yapılmadığı gerekçe gösterilerek aracının bağlandığını, tarafına trafik cezası uygulandığını ve mahkeme kararı ile idari yaptırım kararının kaldırıldığını belirtti. 

Trafik cezasını geri aldığını bildiren başvurucu, ancak yaptırım kararının mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen çekici ücretinin tarafına iade edilmediğini ifade etti.

KDK HAKLI BULDU

KDK, hukuka aykırı durumların düzeltilebilmesi için sadece idari para cezasının iptal edilmesinin yeterli olmadığını, iptal edilen idari para cezasının hiç uygulanmamış kabul edilerek; başvuranın bu hukuka aykırı idari para cezasının tarafına uygulanması nedeniyle ödemek zorunda kaldığı çekici ücretinin de iade edilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Başvuranın idari para cezasının iptal edilmesi sonrasında idareden ödediği çekici ücretini istemesinin haklı bir talep olduğunu tespit eden KDK, başvuranın bu talebinin mahkeme kararında çekici ücretinin iadesi yönünde herhangi bir hüküm bulunmadığı ifade edilerek reddedilmesinin hukuka uygun olmadığı ve çekici masrafının başvurana iade edilmesi gerektiği sonucuna ulaştı.

Yaptığı incelemeler sonucunda başvuruyu haklı bulan KDK, yurttaştan tahsil edilen çekici ücretinin iade edilmesi yönünde Sivas Valiliği'ne tavsiye kararı gönderdi. KDK'nın verdiği tavsiye kararı üzerine başvurucunun talebi yerine getirilerek çekici ücretinin ödendiği bildirildi. 


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