Kahramanmaraş'taki Kuşkayası dağında tedirgin eden hareketlilik... Prof. Ercan: 'Deprem yanardağ oluşturdu'

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 09:37

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 09:37

İki büyük depremin meydana geldiği Kahramanmaraş'ta bu kez bir dağın zirvesinde görülen duman ve siyah sıvı madde tedirginliğe yol açtı.

Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık köyüne yakın noktada bulunan Kuşkayası Dağı'ndaki bu görüntüntüler üzerine yurttaşlardan uzmanlardan duruma açıklık getirmesini istedi.

Tedirgin eden görüntülere İTÜ Öğretim Üyesi, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'dan açıklama geldi.

Ercan, sosyal medya hesabından şu değerlendirmede bulundu:

"M7,9'luk depremde çıkan güre (enerji) 1 megaton (1 milyon ton) TNT'ye eşdeğer (500 atom bombası) olması nedeniyle 41 km derinde taşbulamacını (mağmayı) devindirip Kahramanmaraş'ta oluşturduğu kırıktan 2000 C'de kızgın, akışkan karatas (bazalt) püskürterek yanardağ oluşturmuştur.

Kahramanmaraş Göksun Kuşkayası dağında depremle oluşan derin yarıntıdan çıkan bılkı(lav), kül, su buharı, dağdaki karı eritip, çamurların birlikte kızgın bir akışkan olarak dağın eteğine 40-60 km/saat hızla akmıştır. Yerleşim olsaydı ölümcül olurdu. Buna “yanardağ laharı“ denir."