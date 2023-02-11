Kahramanmaraş'taki Kuşkayası dağında tedirgin eden hareketlilik... Prof. Ercan: 'Deprem yanardağ oluşturdu'
Kahramanmaraş Göksun Kuşkayası Dağı'ndan dumanlar yükseldi. Dağdan aşağıya siyah sıvıya benzer bir maddenin aktığı da görüdü. Tedirgin eden görüntüler üzerine açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan "depremle oluşan derin yarıntıdan çıkan lav, kül ve su buharının dağdaki karı eritip çamurla birlikte kızgın bir akışkan olarak dağın eteğine aktığını" belirtti.
İki büyük depremin meydana geldiği Kahramanmaraş'ta bu kez bir dağın zirvesinde görülen duman ve siyah sıvı madde tedirginliğe yol açtı.
Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık köyüne yakın noktada bulunan Kuşkayası Dağı'ndaki bu görüntüntüler üzerine yurttaşlardan uzmanlardan duruma açıklık getirmesini istedi.
Tedirgin eden görüntülere İTÜ Öğretim Üyesi, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'dan açıklama geldi.
Ercan, sosyal medya hesabından şu değerlendirmede bulundu:
"M7,9'luk depremde çıkan güre (enerji) 1 megaton (1 milyon ton) TNT'ye eşdeğer (500 atom bombası) olması nedeniyle 41 km derinde taşbulamacını (mağmayı) devindirip Kahramanmaraş'ta oluşturduğu kırıktan 2000 C'de kızgın, akışkan karatas (bazalt) püskürterek yanardağ oluşturmuştur.
Kahramanmaraş Göksun Kuşkayası dağında depremle oluşan derin yarıntıdan çıkan bılkı(lav), kül, su buharı, dağdaki karı eritip, çamurların birlikte kızgın bir akışkan olarak dağın eteğine 40-60 km/saat hızla akmıştır. Yerleşim olsaydı ölümcül olurdu. Buna “yanardağ laharı“ denir."
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıkılan apartmanın sahibi baba oğul yurtdışına kaçtı
- Çağatay Ulusoy'dan deprem bölgesine yardım
- Sahibi kaçarken yakalandı
- Celal Şengör: 'Erdoğan tamamen başarısız oldu!'
- İmamoğlu'nun 1999'daki videosu ortaya çıktı
- Tarkan'dan Haluk Levent'e destek: 'Yanındayım!'
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması
- Reyhanlıoğlu ailesinin ne iş yaptığı ortaya çıktı
- Yağma olaylarına karşı hırsızlık genelgesi
- 'Domuz damı' tahkimatı bu kez enkazda kuruldu