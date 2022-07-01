Çekiçle ATM'lere saldırıp kullanılamaz hale getirdi

01 Temmuz 2022 Cuma, 16:25

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Altınova ilçesinde meydana geldi. N.Ş., Yalova- İzmit kara yolu minibüs durağı yakınındaki ATM'lere çekiçle saldırıp zarar verdi.

Çevredekilerin bakışları arasında tek tek ATM'lerin ekranlarını kıran N.Ş., polis tarafından gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı belirtilen N.Ş.'nin daha önce de benzer saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. N.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından, tedavi için ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine sevk edildi.

İŞLEMİN BİTMESİNİ BEKLEDİ

Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Elindeki çekiçle bölgeye gelen N.Ş.’nin yan yana bulunan ATM’lere çekiçle vurduğu ve ekranlarını kırdığı görüldü.

İşlem yapan bir kişinin, işinin bitmesini de bekleyen N.Ş., daha sonra saldırısını yeniden sürdürdü. N.Ş., daha sonra bölgeden uzaklaştı.