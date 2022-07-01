İktidar medyası da tepki gösterdi: 'Her konuda ters düşen partiler maaşta anlaştı'

01 Temmuz 2022 Cuma, 09:47

TBMM'de grubu bulunan partiler milletvekili maaşları konusunda anlaştı. Anlaşma sonucu milletvekili maaşları 40 bin liradan 56 bin liraya yükseltildi.

Buna göre,TBMM başkanları ve başbakan emekli aylıkları 126000 gösterge; emekli cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekili aylıkları 115225 gösterge üzerinden ödenecek. Böylece mevcut memur maaş katsayısına göre eski meclis başkanları ve eski başbakanların emekli aylıkları 29 bin liraya, eski bakan ve emekli milletvekillerinin maaşları ise 18 bin liradan 27 bin liraya yükselecek.

Bu artışlar 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihe kadar eski meclis başkanları, eski başbakanlar ve emekli milletvekilleri zamsız maaş alacak. Mevcut milletvekillerinin maaşı ise Temmuz ayında artarak 40 bin liradan 56 bin liraya yükselecek.

İktidar ve muhalefeti aynı hizaya getiren bu düzenlemeye AKP'ye yakın medya içerisinden dikkat çeken bir tepki geldi. İhlas grubuna ait Türkiye gazetesi, konuyla ilgili haberinde ilgili düzenlemeyi "Her konuda ters düşen partiler maaşta anlaştı" diyerek duyudu.