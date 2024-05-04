'Çekirge-2' operasyonunda 7 tutuklama

İzmir'de ev kiralama veya araç satma vaadiyle internet üzerinden irtibat kurdukları kişileri dolandırdıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen 'Çekirge-2 operasyonu'nda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 14:20
'Çekirge-2' operasyonunda 7 tutuklama
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu kapsamında, vatandaşları ev kiralama veya araç satma vaadi ile internet üzerinden alım satım hizmetleri sunan sitelerden ve sosyal medya üzerinden kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandıran şüphelileri tespit etti.

İzmir'de 18 kişiyi toplam 341 bin 500 TL, Türkiye genelinde ise toplamda 5 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine 30 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyale el konuldu.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 1'i adli kontrol şartıyla 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


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