İzmir’deki yasa dışı silah ticaretine 7 tutuklama

İzmir’in Kınık ve Bergama ilçelerinde yasa dışı silah ticareti ile uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7’si tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 11:07
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İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği görevlilerince; Kınık ve Bergama ilçelerinde “Silah ve Mühimmatı Ticareti/Kaçakçılığı” ile “Uyuşturucu Madde Ticareti” yapan şahıslara yönelik geçtiğimiz salı günü 17 şüpheliye yönelik helikopter destekli operasyon gerçekleştirilmişti.

16 şüphelinin yakalandığı operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise; 11 tabanca, 1 otomatik tüfek, 20 gram esrar, 190 adet uyuşturucu hap, 17.86 gram metamfetamin ve çok sayıda silah parçası ele geçirilmişti.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 4’ü savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.


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