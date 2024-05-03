İzmir’de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

İzmir’de, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 16:37
İzmir’de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
Abone Ol google-news

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; FETÖ/PDY Terör Örgütünün mahrem ve sivil kanatlarında bulunduğu tespit edilen 32 şüpheliye operasyon düzenlendi.

İzmir merkez, Bergama, Menemen, Torbalı, Kemalpaşa ve Dikili ilçelerinde düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

1 firari şüpheliye yönelik ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin; örgütün sözde Emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca çalışmalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğu öğrenildi.


İzmir haberleri

İlgili Haberler

Konya merkezli FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ'nün 'Kara Kuvvetleri' mahrem yapılanması soruşturmasında 16 gözaltı kararı

FETÖ'nün 'Kara Kuvvetleri' mahrem yapılanması soruşturmasında 16 gözaltı kararı
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da sabaha karşı 1 Mayıs baskınları: Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul'da sabaha karşı 1 Mayıs baskınları: Çok sayıda gözaltı var!
Şehit astsubay başçavuş Mustafa Yaşar, Hatay’da toprağa verildi

Şehit astsubay başçavuş Mustafa Yaşar, Hatay’da toprağa verildi
CHP'den 'Özgür Özel niye Taksim'e yürümedi' sorusuna yanıt

CHP'den 'Özgür Özel niye Taksim'e yürümedi' sorusuna yanıt
Erdoğan’dan merakla beklenen Özgür Özel açıklaması geldi

Erdoğan’dan merakla beklenen Özgür Özel açıklaması geldi
Melih Gökçek hedefi yine tutturamadı: Paylaştığı fotoğraf 'kendi dönemine' ait çıktı

Melih Gökçek hedefi yine tutturamadı: Paylaştığı fotoğraf 'kendi dönemine' ait çıktı
İstanbul’da sahte pasaport operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul’da sahte pasaport operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Yandaş Cem Küçük: 'Beklenen olmadı, AK Parti geç kalıyor'

Yandaş Cem Küçük: 'Beklenen olmadı, AK Parti geç kalıyor'
TikTok’ta viral olan dövme değişimi: Lydia Royce’un şaşırtıcı hikayesi!

TikTok’ta viral olan dövme değişimi: Lydia Royce’un şaşırtıcı hikayesi!