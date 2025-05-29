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Çekmeköy'de bina yangını: 1 kişi hayatını kaybetti!

Çekmeköy'de bina yangını: 1 kişi hayatını kaybetti!

29.05.2025 20:55:00
Güncellenme:
DHA
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Çekmeköy'de bina yangını: 1 kişi hayatını kaybetti!

İstanbul Çekmeköy'de 5 katlı bir binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Yangında 75 yaşında Müslime Kaya hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın saat 18.30 sıralarında Güngören Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yanan dairede çalışma yapan ekipler, 75 yaşındaki Müslime Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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