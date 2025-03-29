Çektiği video ile gündem olmuştu: Sosyal medya fenomeni Elif Uluğ serbest bırakıldı

Yayınlanma: 29.03.2025 - 22:08

Güncelleme: 29.03.2025 - 22:31

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için öğrenciler Şişli'de bir AVM önünde toplanmıştı. Polis ablukası ile karşılaşan gençler gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan gençler arasında yer alan sosyal medya fenomeni Elif Uluğ'un ev hapsi şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

400 bini aşkın takipçisi bulunan hesabından yaptığı paylaşım ile Uluğ, "Anne tahliye" ifadelerini paylaştı.

Elif Uluğ ayrıca eylemlerde çektiği bir video ile de sosyal medyada gündem olmuştu.