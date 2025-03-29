Mehmet Metiner'den AKP'lilere 'İmamoğlu' tepkisi: 'Reis içeriden vuruldu'

Yayınlanma: 29.03.2025 - 18:15

Güncelleme: 29.03.2025 - 18:19

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurdun dört bir yanında protestolar devam ederken AKP'nin içinden de çatışmalar gündem oldu.

AKP'li eski vekil Mehmet Metiner, X hesabından yaptığı açıklamada partililerinin süreç boyunca sessiz kaldığını öne sürdü. Metiner, "Reis sadece yalnız bırakılmadı, içeriden de vuruldu" dedi.

"PEK BİR AKILLILAR"

Metiner'in paylaşımı şu şekilde:

"Gezi sürecinde hiç kimse çıkıp konuşmadı.

17/25 Aralık’ta hiç kimse çıkıp konuşmadı.

Uzunca bir süre hem de.

Ekranlara çıkıp konuşan bir kaç kişinin dışında herkes derin bir suskunluğa gömüldü.

FETÖ ile mücadele sürecinde Reis kendisine alenen destek veren bir kaç kişinin dışında yalnızdı.

Reis sadece yalnız bırakılmadı, içeriden de vuruldu.

Kendi içimizdeki muhalefet daha kıyıcıydı.

15 Temmuz’da onlar meydanlarda yoktu.

16 Temmuz’un mücahitleri olarak zuhur ettiler.

Ama onlar hep bir yolunu bulup itibarlı katlarda oldular.

Şimdi de bir kaç kişinin dışında çıkıp konuşan, tepki veren yok.

Derin bir sessizlik çölündeyiz.

En itibarlı katlarda olanlardan çoklarının bir tek paylaşımı bile yok.

Tebrik ediyorum kendilerini.

Pek bir akıllılar, vesselam!"