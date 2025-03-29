Milyonlar Maltepe'ye akın etti: Ekrem İmamoğlu'ndan teşekkür mesajı!

Yayınlanma: 29.03.2025 - 20:31

Güncelleme: 29.03.2025 - 20:33

CHP, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak ve cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmek için bugün Maltepe'de miting düzenledi.

Mitinge 2.2 milyon yurttaş katıldı. Kalabalık metro duraklarına sığmadı.

"MİLYONLAR İRADESİNE SAHİP ÇIKTI"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise tutuklu bulunduğu Silivri'den alanın fotoğrafını paylaşarak, "Millet büyüktür!" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu sonrasında miting alanında video paylaşarak, şu ifadeleri kaydetti:

"Aziz milletim;

Asla umudunuzu yitirmeyin.

Göreceksiniz; haktan ve hukuktan nasibini almamış bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak.

Milyonlar bugün iradesine sahip çıktı.

Teşekkürler İstanbul."