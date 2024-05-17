Celal Karadoğan, Cumhuriyet'e konuştu: ‘İktidar mış gibi yapıyor’

Yayınlanma: 17.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.05.2024 - 04:00

Engelli yurttaşların eğitim haklarından yararlanamadığı koşullar sonucunda istihdam edilemediğini belirten Karadoğan, “Devlet engelli maaşı diye bir şey vermiyor. Mış gibi yapıyor. En ağır engelli yurttaş bugün 4 bin 100 lira alıyor” dedi. Karadoğan, “2006 yılında AKP iktidarı özel eğitim meselesini herkese açtı. Engelli olmayan çocuklara raporlar çıkartıldı. Harcanan para 15 milyar dolar gibi bir para. Büyük bir rant döndü bu işte” ifadelerini kullandı.