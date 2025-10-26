Celal Şengör cephesinden 'dava' iddialarına yanıt

Yer bilimci ve akademisyen Celal Şengör'ün, Sarıyer'de 4 seneden bu yana ikamet ettiği villa nedeniyle ev sahibiyle karşı karşıya geldiği ve yeni ev sahibiyle anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü.

"ŞENGÖR EVDEN ÇIKMASINI İSTEDİ" İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre, villanın yeni sahibi Garen Ç., evi satın aldıktan sonra mülkte kendisinin oturmak istediğini belirtti. Bu talep Şengör’e ilettiğinde, olumsuz bir yanıt aldı.

Şengör, aylık 200 bin lira kira ödemeye devam ederken, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

EV SAHİBİ TAHLİYE DAVASI AÇTI

İki taraf arasında uzlaşma olmayınca Garen Ç., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak tahliye davası açtı.

Dilekçesinde, evi 1.5 yıl önce aldığını ve kalabalık bir ailesi olduğu için bu villada yaşamak istediğini belirtti.

İddiaya göre öahkeme, ev sahibinin dilekçesini kabul etti.

ŞENGÖR CEPHESİNDEN "DAVA" İDDİALARINA YANIT

Söz konusu dava iddiaları sonrası Celal Şengör'ün avukatından açıklama geldi.

Şengör'ün avukatı, haberde bahsedilen kişi ile bir "isim benzerliği" olduğunu ifade etti.

Celal Şengör'ün avukatı Ümit Abanoz tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Kamuoyunun ve Basın Mensuplarının Dikkatine,

Bugün, sosyal medya mecralarında ve internet haber sitelerinde, müvekkilim C. Mehmet Şengör aleyhinde açılan kira (tahliye) davasıyla ilgili olarak, sadece isim benzerliği nedeniyle tanınmış bilim insanı Prof. Dr. Celal Şengör'ün davanın tarafı olduğuna dair yanlış ve eksik haberler yer almıştır.

İsim benzerliği dışında Prof. Dr. Celal Şengör’ün devam etmekte olan davayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Sayın Prof. Dr. Celal Şengör’e verilen rahatsızlığa son vermek ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Bilgilerinize sunarız."