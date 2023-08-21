Celal Şengör ile İlber Ortaylı Gaziemir’de büyük zaferi anlatacak

Yayınlanma: 21.08.2023 - 11:02

Güncelleme: 21.08.2023 - 11:02

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yılı Gaziemir Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinliklerle, ilçede büyük bir coşkuyla kutlanacak. Kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenecek panelde büyük zafere giden süreçte yaşanan tarihi gelişmeler Gaziemirlilere anlatılacak. Zaferin yıldönümünde düzenlenecek panele tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Prof. Dr. Celal Şengör konuşmacı olarak katılacak. Panelin moderatörlüğünü ise gazeteci Fatih Altaylı yapacak. Panel, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30’da Festival Alanı’nda düzenlenecek.

Panelden önce düzenlenecek Zafer Şarkıları Konseri’nde Soprano Şeniz Çimen ile Tenor Oğuz Çimen sahne alacak. Festival Alanı’nda yapılacak konser saat 20.30’da başlayacak. Sanatçılar seslendirecekleri marşlar ve zafer türküleriyle bayram coşkusunu zirveye taşıyacak.

BAŞKAN ARDA’DAN DAVET

Türk ulusunun en büyük bayramlarından olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlandıklarını ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Gençlere tarihi sevdiren, bize her zaman umudu aşılayan ve aydınlık yolu gösteren, hocaların hocası Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamız ve Prof. Dr. Celal Şengör hocamızı büyük zaferin 101. yılında Gaziemir’de ağırlamaktan mutluyum. Moderatörlüğünü Gazeteci Fatih Altaylı’nın yapacağı panelde, ulusumuzun kurtuluşu için atalarımızın Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde verdikleri mücadeleyi usta tarihçilerden dinleyeceğiz. Soprano Şeniz Çimen ile Tenor Oğuz Çimen’in sahne alacağı Zafer Şarkıları Konseri’yle de bayram coşkusunu yaşayacağız. Tüm yurttaşlarımızı 30 Ağustos Zafer Bayramımızı coşkuyla kutlama davet ediyorum” diye konuştu.