Celal Şengör’ün ‘Karadeniz patlayacak’ sözlerine yanıt: ‘Saçmalıyor’

Yayınlanma: 25.02.2024 - 09:47

Güncelleme: 25.02.2024 - 09:47

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Karadeniz'in patlayacağı falan yok merak etmeyin. Celal hoca şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor sadece. Bilim insanlarında ilerleyen yaşlarda çok görülen bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Karadenizin patlayacağı falan yok merak etmeyin. Celal hoca şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor sadece. Bilim İnsanlarında ilerleyen yaşlarda çok görülen bir durumdur. https://t.co/b3QIlpnRkP — Şenol Hakan Kutoğlu (@KutogluhHakan) February 24, 2024

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, 27 Tem 2023'te, KAFA TV Youtube kanalındaki açıklamasında "Karadeniz patlayacak sonunda. Çünkü içerisinde gazlar var. Bu gazlar giderek artıyor. Bunlar gazoz gibi yüzeye çıkacak sonunda. Karadeniz'in 60 kilometre çevresinde yaşayan oksijen soluyan hiçbir canlı kalmayacak" demişti.