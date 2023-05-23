Çelikel’den Kılıçdaroğlu’na destek: ‘Cumhuriyetin kazanımlarından geri dönülemez’
Anılarının ilki olan, 2015 yılında yayımlanan kitabına “Adalet Yoksa Gelecek de Yok” başlığını veren Aysel Çelikel, bilimkadını, siyasetçi kimliği ile kendini bilebildiği 1940’lı çocukluk yıllarından günümüze, örgütlerin çatısı altında haklar savaşımı içinde. Cumhuriyet değerleri, kazanımlarının savunulması çerçevesinde yerelden başlayıp uluslararasına, kadın hakları savunuculuğundan hukuka, insan haklarına, siyasete uzanan halkaların kuruculukla başlayıp yöneticiliğine uzanan görevlerin ön saflarında.
Cumhuriyetin kazanımları, ulusal değerlerin,
işçi hakları, emeğin savunuculuğunda öne çıkmış
Bülent Ecevit; Ecevit’ler kimliklerinin arkasında
durmuş eşi Murtaza Çelikel ile
birlikte, ortak paylaşılmış, emek
verilmiş, örgütlülük belirleyici
alınmış görevlerin içinde yok yok.
Bugün belgeleri, görselleriyle,
“Cumhuriyet’ten tanıklıklar” TV
dizini içinde yerini almış söyleşisini
izlemenizi öneririm.
Aysel Çelikel ile söyleşimiz öncesi
elbette Murtaza Çelikel’in “Benim Küçük
İmparatorluğum” başlıklı anılarını da taramış,
her ikisi ile dönem dönem karşılaşmalarımızın
yanı sıra gazetemizde yayımlanmış makaleleri,
söyleşileri de kapsıyor olarak dersime
çalışmıştım. Anılar kitabının başlığının
Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşünü de katarak
Ecevitler’i kucaklayan duruşları da gözeterek şaka
tadında kendi kitabının tarihinin daha önceki
yıllardan olduğunu anımsatıyor.
Her ikisinin de yaşamöykülerinin özetinde,
Atatürk’ün öncülüğünde, kurtuluş-kuruluş
savaşımlarının kazanımları ile yetişmiş
olmalarının belirleyici sonuçları, buluşmaları,
çakışmaları var. Özeller ile toplumsal
çakışmaların zorluklarında, birbirlerinin
önünü açma, özverili güçlükleri paylaşmalar
söz konusu. Aysel Çelikel hoca, ülkemizde bir
türlü kırılamayan kadın-erkek ilişkilerindeki
erkekler lehine ayrımcılığın aralarında söz
konusu olmaması sayesinde birlikte bugünlere
gelindiğinin altını çizerek yaşamında öncelik
almış ilklerini sıralayabilmekte zorlanıyor
Başarılı, önde bir iş insanı, çocuklarının
büyüme yıllarında, daha 1964’te eşinin Colombia
Üniversitesi’nde master eğitimini yapmasında
diretiyor. Çocuklarının annesiz yıllarını eşinin
büyükleri de olmak üzere ailesi ile paylaşıyor.
Aysel Çelikel’in İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde ilk kadın dekan olmasına uzanan,
ülkemizde kurulmuş en önemli kadın hakları
üzerinden örgütlenmelerden uluslararası
örgütlenmelerine uzanan görev alma halkaları
birbirine eklemleniyor.
BİRÇOK KURULUŞTA GÖREV ALDI
1989’da Çağdaş Yaşam’da kuruculuk, Prof. Dr.
Türkan Saylan’ın kamuoyunda acısı paylaşılan
kaybından sonra, 2009’da ÇYDD’de başkan olarak
görev alma gereğini getiriyor. 1975 Türk Hukukçu
Kadınlar Derneği’nde görev almasının ardından
1980’de Özel Hukuk Yasası taslağını hazırlama
görevini gerektiriyor. 1982’de Uluslararası Hukuk
Uygulama Merkezi müdürü oluyor. 1985’te Bülent
Ecevit’in ölümünden sonra Rahşan Ecevit’in
kurucusu olduğu DSP’nin tüzüğünü hazırlıyor.
Aynı yıllarda üniversite kadın kuruluşları,
araştırma merkezleri içinde birçok kuruluşta
birden görev yapıyor. 1990’da Türk Hukukçular
Kadın Derneği başkanı, 1994’te İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ilk kadın dekanı
oluyor. 2001‘de Cumhurbaşkanı Sezer’in YÖK
üyeliği görevlendirmesi geliyor. 2002‘de Adalet
bakanı oluyor.
Tam da bu noktada ortak bir paylaşımı
aktarmak gerek. Dünya ölçeğinde sil baştan
kadın üzerinden siyasetin öne çıktığı yıllar.
İngiltere’nin Thatcher, Demir Leydi liderliğinde
kadın üzerinden kadın aleyhine hakların gelişmesi
sürecinin ardından gelen doğaçlama kadın hakları
savaşımı. Madenci direnişleri ile kadın eşlerinin
sokağa direnişlere dökülmesinin ardından, kadın
üzerinden siyasetin parladığı yılların gelmesi.
Almanya’da SPD’nin kadın kotası üzerinden
öncülük yaptığı uluslararası dünya kongresinde,
Türkan Saylan bakan kimliği ile Şirin Tekeli
ülkemizin feminist hareketinin lideri olarak
sendikal alan görevi hakları üzerinden birlikteyiz.
Dönemin tersine rüzgârlarına tepki olarak Demir
Leydi yanında, Benazir Butto, Acino gibi kadın
siyasi liderler, kadın haklarına karşı olanlar
olarak kınanıyorlar. Kadın hakları üzerinden hakhukuk, insan hakları arasındaki kopmaz bağların
altı çizilen önemli kararlarda, Amerika’dan dik
duruşlu banka sahibi kadın bile var. Ne yazık ki
sonraki yıllarda pek çok kez daha kadın hakları ile
hak-hukuk, demokrasi, insan hakları arasındaki
kopmaz bağların ilişkilerinin pek çok inişli çıkışlı
gelişmelerinin süreçlerini yaşayıp duracağız.
Anlayacağınız üzere hakların bütünlüğü üzerinden kopmaz bağlar, olumlu, olumsuz gelişmelerin gelgitleri yaşanmakta. İşte tam da bu nedenle zorlu sağlık sorunlarına karşın söyleşimize katılma sorumluluğundan geri dönemeyen sevgili Aysel Çelikel hocamız, sorumluluklarının coşkusunda seçmene çağrı uyarılarına nokta koymakta zorlanıyor...
Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin
değerlendirmelerinde Kılıçdaroğlu için destek
çağrısı yaparken bunu Cumhuriyet değerlerinin,
kazanımlarının, anayasal düzenin yeniden
yaşama geçirilmesi için bir zorunluluk olarak
gördüğünü açıkladı.
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