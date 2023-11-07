'Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın' talebine Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'tan yanıt

Katil 'Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın' tartışmasında son olarak Nida Garipoğlu tarafından dilekçe verildiği ortaya çıkmıştı. Garipoğlu'nun bu talebine Münevver Karabulut'un babasından yanıt geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 10:09
'Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın' talebine Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'tan yanıt
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Münevver Karabulut'u vahşi bir şekilde katlettikten sonra cezaevinde hayatını kaybeden Cem Garipoğlu'yla ilgili tartışmalar gündem olmaya devam ediyor.

Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu dün "Huzurumuz kalmadı, oğlumun mezarı açılsın" diyerek Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na DNA eşleştirmesi için oğlunun mezarının açılması talebiyle dilekçe vermişti.

Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediği, kaçtığı veya kaçırıldığı iddiası 9 yıldır dilden dile konuşuluyor.

'ASIL HUZURU KAÇAN BİZİZ'

Garipoğlu'nun dilekçesi üzerine Sabah'a konuşan Süreyya Karabulut, "Çok şaşkınım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir yılı aşkın bir zamandır mezarın açılması için mücadele veriyorum. O katilin öldüğü söylendiği günden beri derin şüphelerim devam ediyor. Ben de açılsın diyorum zaten başka bir şey söylemiyorum. Asıl huzuru kaçan biziz. O mezar açılsın huzur bulalım, rahat edelim" diye konuştu.


Cem Garipoğlu Süreyya Karabulut

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