Adalet Bakanı Tunç yanıt verdi: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı?

Yayınlanma: 16.08.2023 - 08:23

Güncelleme: 16.08.2023 - 08:24

Cem Garipoğlu, 2009 yılında Münevver Karabulut'u Bahçeşehir'deki villasında vahşice katletti. Tam 197 gün boyunca firar etti. Aylar sonra avukatı tarafından polise teslim edilen Garipoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'yi sarsan cinayetin katil zanlısı, 2014'te cezaevinde 'intihar' etti, ancak hakkındaki tartışmaların sonu gelmedi.

RET KARARI ÇIKMIŞTI

Karabulut Ailesi, katil Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını ve yeniden DNA testi yapılmasını istedi. Ancak başvurular reddedildi. Adalet Bakanlığı da ailenin yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve ret kararı verdi.

BAKAN YANITLADI: MEZARI AÇILACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tartışmalara ilişkin; iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine konuştu.

Son noktayı koyan Tunç "Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki ölümü üzerine Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2014'te soruşturma başlatıldığını, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin uluslararası protokollere uygun şekilde yapıldı. 2022 yılında Münevver Karabulut'un babası tarafından yapılan başvuruda da işlem yapılması için herhangi bir delil ortaya konulamadığı için takipsizlik kararı verildi. Kamera görüntüleri, DNA testi gibi pek çok prosedür sonucunda ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir şüphe yok. Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil" dedi.