Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih açıklandı

Hayatta olup olmadığı tartışılan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim Perşembe günü açılacak.

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih açıklandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2024 - 22:35

17 yaşındaki Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009'da öldüren ve cezaevinde 10 Ekim 2014 günü hayatını kaybeden Cem Garipoğlu'nun hayatta olup olmadığıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Karabulut Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, dün Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Epözdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Onlarca gazeteci ve basın mensubu arkadaşımız arıyor ve soruyor. Lüzumu üzerine açıklama yapma zarureti hasıl oldu. Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'da gerçekleştirilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine sunulur."



Etiketler: #Cem Garipoğlu #CEZAevi #mezar

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