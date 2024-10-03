Cem Garipoğlu'nun mezarının son hali böyle görüntülendi
Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Cenaze tabut içinde Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Fethi kabir işlemi yapılan mezarın son hali görüntülendi.
İstanbul Bahçeşehir'de Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Cenaze tabut içinde Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Fethi kabir işlemi yapılan mezarın son hali görüntülendi.
Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.
Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddiaların üzerine Karabulut ailesinin avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talep etti. Garipoğlu'nun mezarı savcı ve Adli Tıp görevlilerinin gelmesinin ardından açıldı. Cenaze, tabut içinde Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazılan mezarın son hali görüntülendi. Açılan mezarın tekrar toprakla örtüldüğü, daha öncesinde mezarın içindeki palmiye ağacının kesildiği ve mezarda bulunan otların temizlendiği görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Ateş davasında karar açıklandı
- Erdoğan’ın ‘İsrail’in hedefi Türkiye’ mesajına tepki
- Müdür yardımcısı tutuklandı!
- İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse yol haritası ne olacak?
- Garipoğlu'nun mezarından kefen çıkmadı
- ‘Beni Erdoğan görevden’ aldı diyen CHP’li
- Müşterilerin hesapları boşaldı!
- Hiroşima’ya atom bombası atan pilotun sözleri gündemde!
- 'Nasrallah öldürülmeden birkaç gün önce...'
- Aile hekimlerine 'hasta garantisi'