Cem Garipoğlu mezarı nerede? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılıyor?

Karabulut ailesinin avukatlığını üstlenen Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildiğini duyurmuştu. Peki, Cem Garipoğlu mezarı nerede? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılıyor?

Cem Garipoğlu mezarı nerede? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılıyor?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 12:10

İstanbul’da 14 yıl önce Münevver Karabulut’u katleden ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun "ölmediği" iddiaları kamuoyunu uzun süredir meşgul ediliyordu. Saat 11:00 itibariyle Garipoğlu'nun mezarı açılıyor. Peki, Cem Garipoğlu mezarı nerede? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılıyor?

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI NEREDE?

Garipoğlu'nun cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Karacaahmet Mezarlığı, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan İstanbul'un en büyük ve aynı zamanda en eski mezarlığıdır.

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI NEDEN AÇILIYOR?

O tarihten bu yana olaya intihar süsü verilerek yurt dışına kaçırıldığına yönelik iddialar gündemdeydi. İddiaların açıklığa kavuşmasını isteyen Karabulut ailesi fethi kabir işleminin yapılmasını talep etmişti. 3 Mart 2009 tarihinde, henüz 17 yaşındayken Türkiye'yi sarsan bir cinayete kurban giden Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi.


Etiketler: #Cem Garipoğlu #Münevver Karabulut

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