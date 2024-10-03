Cumhuriyet olay yerinde: Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı

Yayınlanma: 03.10.2024 - 10:47

Güncelleme: 03.10.2024 - 12:19

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulundu.

Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddialar sonrasında Karabulut ailesinin avukatları 'fethi kabir işlemi' talep etti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi.

SIR PERDESİ ARALANIYOR

Garipoğlu'nun Karacaahmet Mezarlığı'ndaki mezarında 'fethi kabir işlemi' başladı. Mezarı açacak ekip mezarlığa giriş yaptı.

KARABULUT AİLESİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise açıklama yaptı.

Epözdemir, "2 yıldır çok ciddi bir hukuki mücadele yürütüyorduk. Geçen hafta da savcı taleplerimizi kabul etti. Bugün itibarıyla fethi kabir işlemi yapılacak. Bu fethi kabir klasik bir fethi kabir olmayacak. Mezarlık açılacak, cesedin tamamı alınacak. Adli Tıp Kurumu'na götürülecek. Fethi kabirde aileden DNA alınır eşleştirilir fakat burada cesedin tamamı alınacak. Adli Tıp Kurumu biyolojik ve kimyasal inceleme yapacak. Çok kapsamlı bir inceleme yapılması gerekiyor" dedi.

"ÜÇ TESPİT YAPILABİLİR"

"Burada 10 yılda geçtiği için, bir kısım delillere ulaşılamayacağı endişesi var" diyen Epözdemir, açıklamasına şöyle devam etti:

"Özellikle dişler, kaldıysa saçlar ve sırt kemiği gibi uzun kemikler üzerinden DNA parçaları alınmak suretiyle biyolojik ve kimyasal inceleme yapılacak. Bu çok hassas olduğu için böyle bir yöntem benimsendi ve buna karar verildi.

İncelendikten sonra tekrar buraya getirilip defnedilecek. 3 sonuç gelebilir. Birinci sonuç şu, "biz inceleme yapamıyoruz. Aradan geçen süre nedeniyle inceleme yapamıyoruz. Sağlıklı tetkik yapamıyoruz" denilebilir. İkinci secenek ise ölen kişi Cem Garipoğlu'dur denilir. Üçüncüsü de ölen Cem Garipoğlu değildir denilebilir. Bu üç tespit de yapılabilir."

İncelemenin sonuçlarının 7-10 gün içinde çıkması bekleniliyor.

FETHİ KABİR İŞLEMİ TAMAMLANDI

Ekipler, yapılan fethi kabir işleminin ardından cesedi tabut ile Adli Tıp Kurumu'na götürüyor.