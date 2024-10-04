Cem Garipoğlu'nun o dönem otopsisine giren doktor ve savcı konuştu: Mezardan neden 'poşet' çıktı?

Yayınlanma: 04.10.2024 - 17:40

Güncelleme: 04.10.2024 - 17:41

Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu'nun ölümüyle ilgili yıllardır devam eden tartışmalar, mezarının açılmasıyla yeniden gündeme geldi.

Garipoğlu’nun intihar ettiği iddialarına rağmen farklı teoriler ortaya atılarak kamuoyunun dikkatini yeniden çekmişti.

ADLİ TIP’TAN SONUÇ BEKLENİYOR

Silivri Cezaevi'nde intihar ettiği açıklanan Garipoğlu'nun mezarı, Karabulut ailesinin talebi üzerine açıldı. Yapılan incelemelerde, mezardan çıkan kafatası ve kemikler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adli Tıp'tan gelecek raporla, mezardaki cesedin Garipoğlu'na ait olup olmadığı kesinleşecek.

Son olarak Cem Garipoğlu’nun intihar ettiği dönemde görev yapan iki önemli isim açıklamalarda bulundu.

İP İDDİALARINI YALANLADI

O dönem aileden alınan örneklerle yapılan DNA incelemelerinin, Garipoğlu’nun kimliğini doğruladığını anlatan Prof. Dr. Sermet Koç, iple boğulma iddialarını yalanladı.

Garipoğlu’nun başına poşet geçirip, kendini havasız bırakarak bayıldığını ve ölümün de böyle gerçekleştiğini söyleyen ve Habertürk yayınında konuşan Koç, otopside kamera kaydı yapıldığını ve fotoğraflar çekildiğini de anlattı.

Arda, intiharın sabah sayımını yapan personel tarafından fark edildiğini söyledi.

DÖNEMİN SAVCISI DA KONUŞTU

Garipoğlu’nun ölümüne ilişkin dönemin Silivri Cezaevi’nden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Metin Arda ise intiharın ardından yıllar sonra ilk kez konuştu.

Garipoğlu’nun ellerinin serbest halde olduğunu, havasız kaldığında can havliyle poşeti neden yırtmadığını olay yerinde görevli Adli Tıp personeline sorduğunu anlatan Arda, “Uyuşma ve baygınlık diye anlattı bana” ifadesini kullandı.

POŞETİ NEDEN ÇIKARMADI?

Haberi almalarıyla birlikte kurum müdürüyle beraber koğuşa gittiklerini anlatan Arda, savcı gelene kadar Garipoğlu’nun başındaki poşete hiç dokunulmadığını ifade etti.

'BAŞKA YÖNTEMLER DE DENEMİŞ'

Eski savcı Metin Arda, Cem Garipoğlu’nun başına poşet geçirmeden önce başka yöntemleri denediğini de söyledi.

Eski savcı Arda, “Pencerede ip kalıntısı vardı. Onu bir denemiş. Onda sanırım cesaret edememiş olabilir. Bu poşet yöntemini denemiş” ifadelerini kullandı.

KATİL CEM GARİPOĞLU BİLMECESİ

Bahçeşehir'de 2009 yılında Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun, 2014 yılında Silivri Cezaevi'nde intihar ettiği açıklanmıştı.

Ancak, Karabulut ailesi bu ölümle ilgili şüphelerini dile getirerek, mezarın açılması talebinde bulunmuştu.

Bu talep üzerine, hem Karabulut hem de Garipoğlu ailesi, kamu vicdanını rahatlatmak adına mezarın açılmasına onay vermişti.